Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), otuz iki yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı ve çalışanların geçim şartlarını ortaya koyduğu "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının Mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

TÜRK-İŞ araştırmasının Mayıs 2019 ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 124 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 918 TL, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 625 TL olarak hesaplandı.

"ASGARİ ÜCRETİN GERİSİNDE KALDI"

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, ülkede yaşanan yüksek fiyat artışlarının olumsuz sonucu çalışanların geçim koşullarının bozulmasında kendini gösterdiği belirtilerek, "Özellikle ücretli çalışanların ve emeklilerinin, düşük gelirlilerin harcamaları içinde önemli ağırlığı olan gıda fiyatlarındaki artış hesaplanan tüketici enflasyonu üzerinde gelişme gösteriyor. İktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin karşı karşıya kaldığı geçim şartları, yerel seçimler sonrası süren seçim tartışmalarının gölgesinde kaldı. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı yılın ilk 5 ayı sonunda 183 TL arttı ve yürürlükteki asgari ücretin gerisinde kaldı. Aynı şekilde bir çalışanın sadece kendisi için yapması gereken harcama tutarını karşılayabilmesi için net asgari ücretin 632 TL/Ay artması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA