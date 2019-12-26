Türk-İş Temsilcisi asgari ücret toplantısında salondan ayrıldı

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türk-İş Başkanının asgari ücrete ilişkin 2 bin 578 rakamını açıkladığını belirterek, "Geldiğimiz nokta itibarıyla Sayın Bakanım açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimiz ifade ediyorum." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamasından sonra söz alan Irgat, 2 Aralık'ta başlatılan komisyon çalışmalarının bugün sonlandığını söyledi.

Türk-İş'in geçmiş dönemde yaptığı açıklamaları hatırlatan Irgat, "Biliyorsunuz, bizim Türk-İş olarak çalışmalarımız ve istatistiklerimiz sonucunda çıkan açlık, yoksulluk ve bir kişinin yaşam maliyeti olarak açıkladığımız rakamları daha önce sizlerle paylaştık." ifadesini kullandı.

Irgat, bu rakamların ciddi araştırmaların sonucunda çıkan rakamlar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orada her ne kadar biz 4 kişilik bir aile için belirlensin istiyorduk ama bir kişinin yaşam maliyeti de değerlendirmemiz içinde vardı. Dolayısıyla 2 bin 578 lira rakamını Türk İş Başkanı açıkladı ve daha sonra üç konfederasyonla yaptığımız toplantıda da sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurduk. En az bu ücret olacağı, 2 bin 578 olacağını sizlerle paylaştık. Geldiğimiz nokta itibarıyla Sayın Bakanım açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Çünkü 2008 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden bir kriz nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü bir dönemi yaşıyoruz."

Irgat, bu belirlenen rakamın işçilerin 30 gününe değil sadece 10 gününe bile zor yetebileceğini savunarak, "Bu bakımdan kararınıza katılmadığımızı saygı ile kamuoyuna arz ediyoruz. Karara muhalefet ediyoruz." diyerek salondan ayrıldı.

"Enflasyonun en az 3 puan üzerinde"

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un hem işçi hem de işveren kesiminin görüşlerine eşit mesafede durduğunu belirtti. Alınan kararın hayırlı olması temennisinde bulunan Akkol, şöyle konuştu:

"Bu artış oranı mevcut enflasyon oranının en az 3 puan üzerindedir. Hedef enflasyonun oldukça üzerinde bir rakamdır. Bütçenin üzerinde bir rakam mutlaka tahsis etmek istedi Sayın Bakanımız. Bütçenin de üzerinde bir rakam tahsis edildi. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum."

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da görüşmelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA