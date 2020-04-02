Türk-İş'ten 700 kağıt toplayıcısı aileye gıda yardımı
Türk-İş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 700 kağıt toplayıcısı aileye gıda yardımı yaptı.
02.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:56
Türk-İş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 700 kağıt toplayıcısı aileye gıda yardımı yaptı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sokak atık toplayıcılığının yasaklanmasının ardından Türk-İş, geçimini bu şekilde sağlayanların mağduriyetini azaltmak için harekete geçti.
Türk-iş Genel Merkezi'nde, Ankara'da atık toplayıp bunları geri dönüşüme kazandırarak geçinen 700 aileye, birer aylık gıda yardım paketi verildi.
Ailelere yapılan yardım sırasında, hijyen kurallarına dikkat edilerek, sosyal mesafe korundu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sokak atık toplayıcılığının yasaklanmasının ardından Türk-İş, geçimini bu şekilde sağlayanların mağduriyetini azaltmak için harekete geçti.
Türk-iş Genel Merkezi'nde, Ankara'da atık toplayıp bunları geri dönüşüme kazandırarak geçinen 700 aileye, birer aylık gıda yardım paketi verildi.
Ailelere yapılan yardım sırasında, hijyen kurallarına dikkat edilerek, sosyal mesafe korundu.
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Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, Türk İş, 22 Mart, Ankara, Kültür Sanat