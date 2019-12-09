Haberler » Ekonomi » Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: 2 bin 578 lira altında bize gelmeyin - Ekonomi

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: 2 bin 578 lira altında bize gelmeyin

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin toplumu ilgilendirdiğini belirterek, "Yaşam maliyeti, resmi rakam 2 bin 578 lira. Komisyona 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin' dedim. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız" dedi.

09.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:27

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 'nda daha önce çalıştığı Türkiye Vagon Sanayii Fabrikası'nı ziyaret etti. İşçilerle sohbet edip, sendika temsilcileriyle görüşen Atalay, gazetecilerin asgari ücret ile ilgili soruları üzerine, "Asgari ücreti komisyon yapıyor, yarın toplanacaklar. Ben asgari ücretle ilgili söyleyeceğimi söyledim. Yoksulluk sınırı var, açlık sınırı var bir de yaşam maliyeti var. Benim ifadem şu oldu; yaşam maliyeti, resmi bir rakam 2 bin 578 lira. Komisyona dedim, 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin'. Üstünde olursa komisyon otururlar, ortak karar verecekler. 'Ama ben Türk-İş olarak bu açıklanan rakamın altında olmam' dedim. Bu ülkede 7 milyonu ilgilendiriyor, çoluğu çocuğu, 20 milyonu ilgilendiriyor. Toplumu ilgilendiriyor. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız" diye konuştu.

"NEFES ALACAK BİR ÜCRET ALALIM"

Ergün Atalay, asgari ücretin yüksek olması durumunda işverenlerin işçi çıkaracağı iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Onların işi hep kazanmak. Onların içinde işlerini çok düzgün yapan işverenlerimiz var, örgütlü olduğumuz işverenlerimiz var; ama kazanıp da doymayan işverenler de var. Ben zaman zaman söylüyorum; bu parayı onlara verelim, 1- 2 ay denesinler, bunlar geçiniyorsa hep beraber susalım. Geçinmiyor ise hiç konuşmayalım. En azından böyle bir laf etsinler. 'Yok batarız, çıkarız'. Bu rakamı konuşmak için evvela bu rakamı denemek lazım. Daha çok üretelim, daha güzel üretelim, daha kaliteli üretelim ama ürettiğimizden biz de en azından nefes alacak bir ücret alalım. Talebimiz bu."

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: 2 bin 578 lira altında bize gelmeyin

Ergün Atalay, Asgari Ücret, Adapazarı, Türk İş, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:36 Geleceğin aşçılarına BUYSAD'dan destek - Ekonomi
15:26 Akkuyu Nükleer AŞ ile TEİAŞ arasında elektrik bağlantı anlaşması imzalandı - Ekonomi
15:26 Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek - Ekonomi
15:26 İmamoğlu, "İBB ile protokol imzaladık" diyen Ulaştırma Bakanı'na sert çıktı: İçeriği boş, talihsiz bir açıklama - Ekonomi
15:24 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi
15:11 Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: 2 bin 578 lira altında bize gelmeyin - Ekonomi
14:54 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez veto hakkını kullandı - Ekonomi
14:31 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı - Ekonomi
14:14 Dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesinde! - Ekonomi
13:16 Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu - Ekonomi
9.12.2019 15:43:17