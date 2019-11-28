Türk-İş'ten asgari ücret teklifi açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Yaşam maliyetinin altında olan hiçbir şeyi oturup konuşamayız" dedi.



Atalay, CHP heyetinin Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyareti sırasında 2020 yılı asgari ücret tekliflerine ilişkin bir açıklama yaptı. Atalay, hükümete sunacakları asgari ücret teklifinin Hak-İş ve Disk ile görüştükten sonra karara bağlanacağını belirtti. Atalay, "'Ülkenin durumu ortada, alım gücümüz düştü. 2 bin lirayı aşalım dedik. Sonra 2 bin 20 lirada asgari ücreti imzaladık. Bugüne kadar 39 kere Türk-İş Türkiye'de asgari ücretliyi temsil etti. 6'sında oy birliğiyle imzaladık. 5'inci hükümet ile işçi ayrı imzalandı. 28'inde de işveren ile hükümet imzaladı. Yüzde 80'ine biz katılmadık. Katıldığımızın sayısı da 5 tane bizim hükümetle imzaladığımız. Bir tanesi de geçen seneydi. O süreci hatırlayanlar olanları gördüler. Ben burada işçi ne diyorsa, sendikalar ne diyorsa onu yerine getirdim" diye konuştu.



Asgari ücret görüşmeleri için komisyonu bugün atadıklarını aktaran Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yarın bizim atadığımız komisyon saat 15.00'de Hak-İş'e gidecek, akşam saat 19.00'da da İstanbul'a DİSK'e gidecek. İlk defa 39 sene sonra DİSK'in de HAK-İŞ'in de görüşleri alınacak. Kamuoyuna onların görüşü alındıktan sonra asgari ücretle ilgili süreci beraber götüreceğiz bu sene. Bundan evvel vergiyle ilgili de bir toplantı yaptık ama bundan netice almadık. Biz Ocak ayında aldığımız ücreti Aralık ayında almak istiyoruz. Bu sene kabul edilen bir rakam olursa Türk-İş olarak iki sendikamızın görüşünü aldıktan sonra oraya otururuz. DİSK'in de HAK- İŞ'in de görüşünü almak gerekiyor. Yaşam maliyeti bu ayın ki 2 bin 578 lira. Bir kişinin açlık sınırı 2 bin 103 lira. Biz bu araştırmayı 40 yıldır yapıyoruz. Haftaya kongremiz var ve 68 yıl sonra ilk defa bu başımıza gelenlerden dolayı kongreye işçinin dışında kimseyi çağırmayacağız. En önde işçi oturacak." - ANKARA

Kaynak: İHA