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Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı

Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, salgının yeni bir işsizlik dalgasına yol açmaması için işten çıkarmaların bu dönemde yasaklanması gerektiğini söyledi.

31.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:25

Türk-İş Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Genel Başkan Ergün Atalay, dünyanın büyük bir bölümüne yayılan koronavirüsün (Kovid-19) etkisi ve yaygınlığının arttığını hatırlatarak, Türkiye'de de salgının etkisinin azaltılması ve ortadan kaldırılması doğrultusunda bir dizi tedbir amaçlı kararlar alındığını ve uygulamaya konulduğunu ifade etti. Kovid-19 ile mücadelede yeni tedbirler alınması gerektiğini belirten Atalay, "İşten çıkarmalar yasaklanmalı, zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında tüm işler en az 15 gün süreyle durdurulmalıdır" çağrısında bulundu.

Bu süreçte ortaya çıkacak gelir kaybının da karşılanması gerektiğini belirten Atalay, şöyle devam etti:

"Ülkemizi ve bütün dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgınına karşı etkin bir mücadele için alınan önlemlere ek olarak çalışma hayatına ilişkin aşağıdaki tedbirlerin de hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışma hayatında alınacak bu tedbirler hem salgının yayılmasını engellemek hem de işçilerin ve tüm çalışanların sağlığını ve işini korumak açısından gereklidir. Salgını önleme konusunda kamu otoritelerinin gerek sosyal yaşam için gerekse iş yerlerindeki üretim süreçlerini kapsayan iş sağlığı ve güvenliği için aldığı ve alacağı tedbirleri hayati önemde görüyoruz."

Türk-İş'ten işçileri sevindirecek çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay

"İŞVERENİN FESİH İMKANI ASKIYA ALINMALIDIR"

Türkiye'nin en kısa sürede ve el birliği ile bu ağır felaketin üstesinden gelmesi dileğinde bulanan Atalay, alınmasını istedikleri yeni tedbirleri kamuoyu ve yetkililerin dikkatine sunduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgını süresince işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Salgının yeni bir işsizlik dalgasına yol açmaması, işin ve işçinin gelir sürekliğinin sağlanması için Kovid-19 ile mücadele döneminde işverenin iş sözleşmesini fesih imkanı askıya alınmalıdır. Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında zorunlu ve acil mal ve hizmet üretimi hariç olmak üzere, en az 15 gün süreyle, bütün işlerin durdurulması, işçilerin korunması ve salgının yayılma hızının önlenmesi için önem arz etmektedir."

"İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARI HIZLA DEVREYE SOKULMALI"

İşten çıkarılmaların ve işlerin durdurulmasının yol açacağı gelir kaybına karşı İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının hızla devreye sokulmasını isteyen Atalay, "İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için işçi açısından gerekli olan koşullar kaldırılmalıdır. Küresel salgın nedeniyle iş ve gelir kaybına uğrayan bütün işçilere işveren, İşsizlik Sigortası Fonu ve devlet tarafından gelir desteği sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, işten çıkarılmaların izlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde "Üçlü Danışma Kurulu" bileşimine uygun bir izleme ve denetim mekanizması kurulması gerektiğini de kaydetti.

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Türk-İş’ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Etiketler: Ergün Atalay, Türk İş, Ekonomi, Güncel
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