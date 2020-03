Türk-İş'ten "İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin" talebi

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, "İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı." talebinde bulundu.Atalay, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün hayatı her alanını olduğu gibi çalışma hayatını da olumsuz etkilediğini belirterek, bu sürecin işçiye de işverene de zarar verdiğini vurguladı.Hükümetin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketiyle işverenler başta olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik tedbirler aldığını anımsatan Atalay, şunları kaydetti:"Bu zor süreçte işverenlere verilen destekleri anlamlı buluyoruz ama çalışanların da iş güvencesinin sağlanması lazım. İş güvencesinin yanında, asgari ücrette vergi alınmaması gibi çalışanlara ilave destekler şart. Bu süreci işçi çıkartmanın bahanesi olarak görenlere de fırsat verilmemeli. Bizim gözümüzde, virüsü bahane edip işçi çıkartanların, kriz fırsatçılığı yaparak ürünlerin fiyatını artıranlardan bir farkı yoktur.Bu ortamda işini kaybedenlere devletin elini uzatması gerekiyor. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı.""Sağlık çalışanlarına şiddeti önleyecek yasa bir an evvel çıkartılmalı"Koronavürise karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Atalay, virüsle mücadelede alınan tedbirlere uyulmasının ve sağlık emekçilerinin çabasının önem taşıdığını vurguladı.Toplumun büyük bölümümün bu bilinçle evden çıkmamayı tercih ettiğinin gözlemlendiğini aktaran Atalay, tüm uyarılara rağmen evden çıkmama kuralına riayet etmeyenlerin de olduğunu belirtti.İnsan yaşamının her şeyden daha değerli olduğuna ve sağlığın önemine değinen Atalay, şu ifadeleri kullandı:"Ben bu yaşıma kadar böyle bir şeyi ne yaşadım ne de duydum. Her şeyin başı sağlık. Sağlık yoksa, iş de yok AŞ da yok. Koronavirüs musibetiyle baş edebilmemiz için zorunlu haller ve görevler dışında herkesin evde kalma kuralına uyması gerekiyor. Ailemize, işimize, memleketimize sahip çıkmanın yolu bugünlerde sağlığımızdan geçiyor. Bu işin şakası yok."Atalay, sağlık çalışanlarının sağlıklarını riske atarak virüsle mücadele ettiğine vurgu yaparak, "Bu süreç bize gösterdiği toplum olarak ne yapsak da sağlık çalışanlarının emeğini ödeyemeyiz. Bizler sıcak evlerimizdeyken onlar özveriyle hastaların tedavisi için gece gündüz demeden çalışıyor. Onları alkışlamak yetmez. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenleme bir an evvel çıkartılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA