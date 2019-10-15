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Türk-İş'ten uluslararası konfederasyonlara "Barış Pınarı" mektubu

Türk-İş'ten, uluslararası işçi sendikaları konfederasyonlarına Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu anlatan mektup gönderildi.

15.10.2019 16:50Türk-İş'ten uluslararası konfederasyonlara
Türk-İş'ten, uluslararası işçi sendikaları konfederasyonlarına Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu anlatan mektup gönderildi.
Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın imzasıyla bir mektup hazırlandı.
Mektup, 163 ülkede 207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 38 Avrupa ülkesinde 45 milyon işçiyi temsil eden Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve 34 ülkedeki 59 ulusal konfederasyona üye 23 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik (ITUC-AP) kurumlarına gönderildi.

Barış Pınarı Harekatı, Ergün Atalay, Türk İş, Güncel

Kaynak: AA

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