Haberler » Güncel » TÜRK-İŞ'ten uluslararası paydaşlarına mektup

TÜRK-İŞ'ten uluslararası paydaşlarına mektup

Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün ATALAY'ın imzasıyla hazırlanan mektup, 163 ülkede 207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC),...

15.10.2019 16:40TÜRK-İŞ'ten uluslararası paydaşlarına mektup
Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün ATALAY'ın imzasıyla hazırlanan mektup, 163 ülkede 207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 38 Avrupa ülkesinde 45 milyon işçiyi temsil eden Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve 34 ülkedeki 59 ulusal konfederasyona üye 23 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik (ITUC-AP) kurumlarına gönderildi.

Uluslararası kurumlara yolladığımız mektup, ITUC Genel Sekreteri Sharon BURROW, ETUC Genel Sekreteri Luca VİSENTİNİ ve ITUC-AP Genel Sekreteri Suhoya YOSHİDA nezdinde kurumlara iletildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:26 Turistler için otobüsle ring seferleri başlıyor
17:30 Serbest piyasada altın fiyatları
17:30 Serbest piyasada altın fiyatları
17:25 'Bir şafakta zeybek sevdası' sergisi
17:29 İmamoğlu, Avcılar'da konuştu: Kentsel dönüşüm için bakanlıkla eş güdümlü çalışacağız
17:28 Elazığ'da plastik fabrikasında yangın
17:28 Rusya ile BAE arasında iş birliği anlaşmaları imzaladı
15.10.2019 17:32:36