Türk iş ve inşaat makinelerine Çin'de büyük ilgi

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) önderliğinde, Çin'de gerçekleştirilen 15. BICES Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makineleri Fuarı'na katılan Türk iş ve inşaat makineleri sektörünün temsilcileri, iş birliği fırsatlarıyla döndü.

İMDER'den yapılan açıklamaya göre, 2 yılda bir gerçekleştirilen ve bu yıl 15'incisi düzenlenen BICES Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makineleri Fuarı, 4-7 Eylül'de Pekin Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

31 ülkeden yaklaşık bin 300 katılımcı ve 76 ülkeden 151 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuar, İMDER'in kardeş kuruluşu Çin İş Makinaları Derneği (CCMA) ile devlet kurumları tarafından düzenlendi.

Dünyanın en büyük iş ve istif makinesi pazarı olan Çin'in, en büyük yerel iş makineleri fuarı olan BICES'te iş, inşaat ve madencilik makineleri sergilendi.

"Çin, Türk iş makinelerinin rotasını çevirdiği en önemli pazarlardan biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, fuarın oldukça başarılı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"BICES Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makineleri Fuarı, Türk markalarının uzun vadede Çin pazarında yer alması için önemli bir fırsat oldu. Türk firmaları ve ürünleri, fuar süresince ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Firmalarımız, yenilikçi ürünlerini ve teknolojilerini 76 ülkeden gelen ziyaretçilere tanıttı. Yeni iş birliklerinin kurulması adına pek çok ikili görüşme gerçekleştirildi. Özellikle fuar organizatörü ve aynı zamanda İMDER'in kardeş derneği olan CCMA'nın Distribütörler ve Kullanıcılar Alt Konseyi Yönetimi ile gerçekleştirilen toplantı, ilerleyen dönemlerde İMDER üyelerinin Çin'de distribütörlük anlaşması yapması adına verimli bir görüşme oldu."

Çin'in, Türk iş makineleri sektörünün rotasını çevirdiği en önemli hedef pazarlardan biri olduğunu vurgulayan Özgen, "İMDER yetkilileri ve üyeleri, fuar süresince hem Çin kamu kurumları hem de Çin'in en büyük müteahhitlik firmaları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Uzun vadede yapılabilecek iş birlikleri adına yapılan bu görüşmeler, Türk firmalarının Çin'deki bilinirliği açısından oldukça önemli bir başlangıç oldu. Önümüzdeki süreçte bu görüşmelerin devam etmesiyle Çin pazarında önemli yol alınacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Çin, dünya iş ve istif makineleri sektöründe büyüme oranı en yüksek pazar olarak dikkati çekiyor. Çin iş makineleri sektörü, 2016-2017'de yüzde 45, 2018'de ise önceki yıla kıyasla yüzde 25 büyüdü.

2019'u projeler yılı ilan eden Çin hükümeti, 127 milyar dolar değerinde yeni demir yolu projesi, 35 milyar dolar değerinde 300 yeni belediye projesi ve 19 milyar dolar değerinde altyapı projesi gerçekleştireceğini açıkladı. Ülkede, yabancı şirketlerin karşılaştığı güçlüklerin ortadan kaldırılması hedefleyen yasa ise 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA