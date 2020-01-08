Haberler » 3. Sayfa » Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı! - Haberler

Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı!

Terör örgütü PKK'nın geçtiğimiz günlerde "Türk faşistin evinde yangın" başlığıyla yayın organlarından duyurduğu kundaklama eyleminin hedefini şaşırdığı ortaya çıktı. PKK'nın hedefindeki İsvçire Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanı Murat Şahin, kundaklanan fabrikanın kendisine ait olmadığını belirtti.

08.01.2020 23:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:31Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı!

'da Türklerin iş yerlerine saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK bu kez yanlış adresi hedef seçti. Terör örgütü üyeleri İsvçire'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Şubesi Başkanı Murat Şahin'in iş yerini kundakladıklarını duyurdu. Murat Şahin ise kundaklanan fabrikanın kendisine ait olmadığını belirtti.

'TÜRK FAŞİSTİN EVİNDE YANGIN' DİYE DUYURDULAR

Son aylarda Avrupa'da Türk iş yerleri başta olmak üzere cami, dernek ve vakıfları hedef alan terör örgütü PKK mensupları bu kez İsviçre'de bir iş yerini kundakladı. Ateşe verilen iş yerinin Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Şubesi Başkanı Murat Şahin'in olduğunu düşünen terör örgütü mensupları, yayın organları üzerinden, "İsviçre'nin Buckten kentindeki Türk faşistin fabrikasında yangın" ifadelerini kullandı.

Şahin kardeşler Binali Yıldırım'ın hemşehrileri ve aynı zamanda yakınlığı ile biliniyorlar

"BEN DOĞRULARIMDAN VAZGEÇMEM"

Terör örgütü mensupları, "Murat Şahin, Buckten'de bir et fabrikasının sahibi. Dün gece oraya gittik ve fabrikayı ateşe verdik. Hedefimiz, Şahin'e büyük ekonomik zarar vermekti" diye itirafta da bulundu. Şahin ise, "Ateşe verilen iş yeri benim değil. Kime ait olduğunu da bilmiyorum. Bunlar adresi şaşırmışlar. Beni doğrularımdan, ülke sevdamdan hiç kimse vazgeçiremez. Avrupa ülkeleri artık gözünü açsın ve bunların gerçek yüzünü görsün" diye konuştu.


Avrupa, PKK, 3. Sayfa, Güncel

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:26  Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu - Haberler
00:24  Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı - Haberler
00:19  Troll TEDAŞ Hesabından Paylaşılmış Akıllara Zarar 15 Tweet - Haberler
00:18  8 Ocak 2020 Haberleri - Haberler
00:09  Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı - Haberler
23:27  Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı! - Haberler
23:15  Trump'ın çağrısı sonrası NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek - Haberler
22:39  İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Prens Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı - Haberler
22:24  Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı - Haberler
9.01.2020 00:50:42