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Türk işadamına Ukrayna'da fahri doktora ünvanı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Akademisi, iki ülke arasındaki bilimsel çalışmaların gelişmesine katkı sağlayan işadamı Ekrem Çalkılıç'a fahri doktora ünvanı verilmesini kararlaştırdı.

20.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:26 Türk işadamına Ukrayna'da fahri doktora ünvanı
Cumhurbaşkanlığı Akademisi, iki ülke arasındaki bilimsel çalışmaların gelişmesine katkı sağlayan işadamı Ekrem Çalkılıç'a fahri doktora ünvanı verilmesini kararlaştırdı.

Türk işadamı Ekrem Çalkılıç'a Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Yönetim Bilimleri Akademisi tarafından fahri doktora takdim ediliyor. Mali sıkıntılar yaşayan eğitim kurumlarına sağladığı tecrübi desteklerle tanınan İşadamı Ekrem Çalkılıç, doktora cübbesini 26 2019 Perşembe günü üniversitenin Kharkiv'deki kampüsünde düzenlenecek törenle giyecek.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki bilimsel çalışmaların gelişmesine katkı sağlan Çalkılıç, bugüne kadar 4 ayrı üniversitenin kuruluşunda rol oynadı. Havayolundan medya kuruluşlarına kadar çeşitli sektörlerde çok sayıda yöneticilik tecrübesi bulunan AKEV Başkanı Çalkılıç, Türkiye'nin ilk sivil insansız havayolu şirketinin de sahibi durumda bulunuyor. - İSTANBUL

Ukrayna, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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