Türk İşçisinin Ürettiğini Tüketelim"

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yerli tüketim kampanyası başlattıklarını belirterek, "Halkımıza buradan bir kez daha sesleniyorum, başkasının ürettiğine değil, kendi ürettiğimize güvenelim. Yani, Türk işçisinin ürettiğini tüketelim. Biz kazanalım, ülkemiz kazansın." dedi.Kavlak, Sakarya 'nın Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türk Metal Sendikası Sakarya Şubesi'nin 12. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sendikal mücadelenin amacının bağcıyı dövmek olmadığını söyledi.Tek dertlerinin ürettiklerinden, kazandırdıklarından hakça paylarını almak olduğunu vurgulayan Kavlak, evlerine helal lokma götürmekten başka amaç taşımadıklarını belirtti.Küresel düzenin güçlü bir çalkantının içinde bulunduğuna işaret eden Kavlak, etkilerin sadece Türkiye 'den değil, dünyanın her yerinden hissedildiğini dile getirdi.Sıkıntılı günlerin işçiler için hayati öneme sahip olduğuna değinen Kavlak, böylesi dönemlerde krizlerin faturalarının sadece işçilere yüklenmemesi gerektiğini vurguladı."Kıdem tazminatı, bizim kırmızı çizgimizdir"Kavlak, Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nın hazırladığı yeni ekonomik program içerisinde kıdem tazminatı konusunda çalışmaların olduğunu anımsatarak, "Yıllardır, 'kıdem tazminatımıza dokunmayın' diyoruz. 'Kıdem tazminatı, bizim kırmızı çizgimizdir' diyoruz. 'Yaşlandığımızda, kıyıdaki, köşedeki üç kuruşumuz, hatta kefen paramızdır' diyoruz ama nafile. Türk-İş'in tavrı bellidir, bu konuda genel kurul kararı vardır. Kıdem tazminatı konusundaki hak kaybı, bizim için genel grev sebebidir. Bu genel kurul kararının, sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.İş kazalarında yaşanan can kayıplarının kendilerini derinden yaraladığını aktaran Kavlak, çarenin taşerondan kurtulmak ve bu konuda yoğun eğitimler yapmak olduğuna işaret etti."Vatanımız için her türlü güçlüğe göğüs gereriz"Kavlak, emekçiler için mesele memleket olunca, akan suların durduğunu belirterek, şunları söyledi:"Türk Metal Sendikası olarak yerli tüketim kampanyamızı başlattık. 'Madem ülkemiz sıkıntıda, madem devletimiz yerli üretim seferberliği başlatıyor, o zaman bize düşen de bunu yerli tüketimle tamamlamaktır' dedik. Geniş katılımlı bir törenle kampanyamızı başlattık. Kampanya sloganımızı, 'Emeğine Sahip Çık, Kendi Ürettiğini Tüket' olarak belirledik. Bu sloganla bütün halkımızı, Türk işçisinin ürettiği malı tüketmeye çağırdık. Yalnızca metal işçilerinin değil, herkesin, tüm emekçilerin ürettiklerini tüketmeye çağırdık. Halkımıza, buradan bir kez daha sesleniyorum, başkasının ürettiğine değil, kendi ürettiğimize güvenelim. Yani, Türk işçisinin ürettiğini tüketelim. Biz kazanalım, ülkemiz kazansın."Sendikanın Sakarya Şube Başkanı Olcay Meriç 'in tek aday olarak gösterildiği olağan kongreye, siyasi partilerin il temsilcileri, fabrika yöneticileri ve çok sayıda işçi katıldı.