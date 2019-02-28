"Türk İşi Dondurma" Filmi Afişi Yayınlandı

Can Ulkay'ın yönettiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı, yaşanmış bir hikayeden esinlenilerek sinemaya uyarlanan Türk İşi Dondurma filmi Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu ve Will Thorp gibi yerli ve yabancı yıldızları bir araya getiriyor. Dram ve komedi öğelerini dengeli bir şekilde harmanlayan filmin duygusunu yansıtan masal gibi afiş yayınlandı.

Sanat, eğlence ve iletişim dünyası için yüzlerce film ve dizi afişi, müzik albümü, kitap kapağı ve logo tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı tasarımcı EMRE ERDEM ve 70x100 ekibinin tasarladığı Türk İşi Dondurma'nın nihai afişi, 12 ayrı alternatifarasından seçildi.

Afişteki her rengin ayrı bir anlamı var

Afişte oyuncular dönemin Avustralya'sında kullanılan etkileyici kostümleriyle yer alırkensavaşın acımasızlığını anlatan çatışma sahneleri de izleyicin dikkatini çekecek şekilde afişe konumlandırıldı. Afiş için turkuaz, sarı ve kırmızı tonlu bir renk skalası tercih eden Emre Erdem; "Turkuaz, filmin baş rollerinde yer alan Türkleri temsil ederken sarı tonlar Avustralya coğrafyasını, kırmızı ise filmin dram öğelerini tanımlıyor. Filmin en önemli karakterlerinden birisi olan dondurma arabasıafişteki yerini al Türk bayrağı ile birlikte aldı" diyerek afişte kullanılan öğeleri anlattı.

Kaynak: Bültenler