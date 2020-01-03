Türk İşi Dondurma konusu nedir? Türk İşi Dondurma oyuncuları ve Türk İşi Dondurma özeti!

İzleyenleri etkileyen Türk İşi Dondurma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Askerde'yi izleyecek olanların merak ettiği Türk İşi Dondurma konusu nedir, Türk İşi Dondurma oyuncuları kimler ve Türk İşi Dondurma özeti gibi konuları inceliyoruz.

TÜRK İŞİ DONDURMA KONUSU NEDİR?

Yaşamını Avustralya'da sürdüren iki Türk, geçimlerini el arabası ile dondurma satarak ve devecilik ile sağlamaktadır. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir ancak adadan ayrılmalarına izin verilmez. Bu sırada İngilizlerce Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya ve asker devşirmek için broşür dağıtılmaya başlanır. Bunu öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir.

Yönetmen koltuğunda Ayla filminin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay'ın oturduğu Turkish'i Dondurma'nın senaryosunu Gürkan Tanyaş kaleme alıyor. Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'ın bulunduğunu gerçek bir öyküden uyarlanan filmin kadrosunda Will Thorp, Marleen Mathews, Tristan Alexander ve James Farley gibi isimler yer alıyor.

TÜRK İŞİ DONDURMA OYUNCULARI VE KADROSU

Türk İşi Dondurma Yönetmeni: Can Ulkay

Türk İşi Dondurma Oyuncuları: Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Will Thorp, Marleen Mathews

Türk İşi Dondurma Türü: Tarih, Drama

Türk İşi Dondurma Yapım Yılı: 2018 (123 dk)

Türk İşi Dondurma Vizyon Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma

Türk İşi Dondurma Senaryo: Gürkan Tanyas