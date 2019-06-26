Türk İslam motifleri yeniden hayat buldu

Muğla'nın Milas ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı el sanatları kursiyerleri, Türk İslam sanatında kullanılan derin anlamlar yüklü motiflere yeniden hayat verdi.

Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün 2019 yılı içerisinde başlattığı "Türk İslam Sanatında Motiflerin Derin Anlamları" isimli proje kapsamında, bir birinden özel Türk İslam motifleri, kursiyerlerin becerikli ellerinde yeniden hayat buldu.

Kurum bünyesinde açılan çini, seramik, deri çanta yapımı, geleneksel Türk nakışları, kırk yama gibi el sanatları kurslarına kayıt yaptıran çok sayıda kursiyer, motifler konusunda uzmanlardan eğitim aldı.

Daha sonra atölyelerde çalışmaya başlayan kursiyerler, usta öğreticilerin desteğiyle Türk İslam sanatında kullanılan hayvansal ve bitkisel motiflerle süslü el emeği göz nuru sanat ürünleri üretti.

Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi katalog çalışmasıyla taçlandırmayı planladıklarını söyledi.

Proje ile el sanatları alanlarında çeşitli kurslar açtıklarını belirten Bayram, "Kadın kursiyerlerimizin yoğun katılım gösterdiği el sanatları kurslarında, çintemani, penç, lotus, lale, Selçuklu yıldızı, kurt ağzı, sümbül, karanfil, şahmeran, çift başlı kartal, zümrüd-ü anka gibi elliye yakın Türk İslam sanatı motifi günümüz el sanatları ürünlerinde uygulandı." dedi.

Milas Halk Eğitimi Merkezi'nde çini usta öğreticisi olarak görev yapan Ayşe Arsın ise Türk İslam sanatının motifler ve anlamlar yönüyle çok zengin olduğunu kaydetti.

Motiflerin hayvansal ve bitkisel, geometrik, insan yapımı gibi pek çok türlere ayrıldığını anlatan Arsın, şöyle konuştu:

"Mesela hayvansal motifler, atalarımızın yaşadığı coğrafya hakkında ve yaşamlarıyla ilgili bilgiler veriyor. Çini sanatında, sanat sanat için değil de sanat Hak için yapılır. Lale motifi, tek soğandan tek sap üstünde çıktığı için lale Allah'ı temsilen kullanılır. Karanfil, sümbül, zambak ve gül de dört ana motif olarak dikkat çeker. Edebiyatımızda tasavvufta ve İslam inancında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ise gül ile sembolize edilir."

Katıldıkları kurslarla yaşamlarında yeni bir sayfa açıldığını söyleyen kursiyerler ise el sanatları alanında Türk İslam sanatı motifleriyle çalışmanın kendilerine eşsiz bir huzur verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA