Türk,iye'den Somali ordusuna destek

Kaynak: İHA

Türkiye'nin Somali'nin başkenti Mogadişu'da malzemelerini hibe ederek inşasını üstlendiği askeri üniforma fabrikasının temeli atıldı.Türkiye'nin Somali'de inşasını üstlendiği askeri üniforma fabrikasının temeli törenle atıldı. Fabrika inşaatında kullanılacak malzemeler ve fabrikada üretim için kullanılacak makineler Türkiye tarafından hibe edildi.Fabrikanın temel atma törenine Somali Başbakanı Hassan Ali Kheyre, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Amardambe, Hapishane Komutanı Bashir Mohamed Göbe ve Türkiye Büyükelçisi Mehmet Yılmaz katıldı.Törende konuşan Başbakan Kheyre, askeri üniforma fabrikası inşaatı için Türk hükumetine teşekkür etti. Hapishane Komutanı Göbe, fabrika inşaatını 2020'ye kadar tamamlanması talimatını verdi.Temel atma töreninde konuşma yapan Göbe, "Türkiye Devleti, Somali'nin yurt dışından askeri üniforma ithalat ihtiyacının ortadan kaldırılması için 2016'da fabrika kurmak için çalışmalarda bulundu ancak o tarihten beri çeşitli sebeplerden fabrika inşaatına başlanamadı. Bugün ise Türkiye sayesinde bir üniforma fabrikamız olacak. Bundan sonra tüm askeri üniformalarımız bu fabrikada üretilecek" dedi.Türk hükümetinin desteğini sadece bu fabrika ile sınırlı olmadığını vurgulayan Göbe, "Bugün temeli atılan fabrikanın inşaat malzemeleri yine Türkiye tarafından yapılan tuğla fabrikasından karşılanacak. Türkiye'nin desteklerini her zaman şükranla karşılıyoruz" diye konuştu.Somali'de askeri üniformalar geçmişten bugüne dış ülkelerden ticaret yoluyla elde ediliyordu ancak Eş-Şebab'a da satılan bu üniformalar militanlar tarafından giyilerek devlet ve askeri binalarda kolayda baskın düzenleyebiliyor.Türkiye, Somali'nin güçlü askeri yapı sahip olması için çeşitli yardımlarda bulundu. Türkiye'nin başkent Mogadişu'da açtığı askeri eğitim üssünde her yıl yüzlerce askeri öğrenciye eğitim veriliyor. - MOGADİŞU