Türk Jandarma'sı 180 yaşında

Kuruluş tarihi olan 1839'dan bu yana daima toplumun huzur ve güvenliği için gayret gösteren Türk Jandarması, 180. yaşını görkemli bir törenle kutladı. Ankara Beytepe'de bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşmaları ile devam etti.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin açılış konuşmasında, "Mensubu olmakla her zaman onur ve gurur duyduğumuz, varlığını ülkesine milli birlik ve beraberliğimize adayan köklü ve şanlı bir maziye sahip Jandarma Teşkilatının yüce milletimizin hizmetinde emrinde başarılarla dolu 180. kuruluş yıl dönümünün kutlama heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Jandarma kurulduğu tarihten bu yana Osmanlı İmparatorluğu 'nun son döneminde, Kurtuluş Savaşı esnasında büyük fedakarlıklar sonucu kurulan, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ve içinde bulunduğumuz bu dönemde yüce milletimize sadakatle, fedakarlıkla hizmet etmenin gururunu yaşamaktadır" ifadelerine yer verdi."Bir milletin eksikliğini ve ya yetersizliğini asla kabul edemeyeceği temel ihtiyaç hiç kuşkusuz güvenlik ihtiyacıdır"Güvenliğin önemine vurgu yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin konuşmasına şöyle devam etti:"Büyük Atatürk'ün 'Her başarını, her faaliyetin, ekonomik ve ticari gelişmelerin ilk şartı; huzur ve sükun ile güvenlik ve asayişin bozulmayacak bir sağlamlık ve güçte bulunmasıyla mümkündür' şeklinde ki ifadeleri, güvenlik ihtiyacının önemini çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi bir milletin eksikliğini ve ya yetersizliğini asla kabul edemeyeceği temel ihtiyaç hiç kuşkusuz güvenlik ihtiyacıdır. Aziz Milletimizin güvenliği huzur ve mutluluğu için milli değerler uğruna kahraman vatan evlatlarımızdan iç güvenlik harekatında terörle mücadelede 6 bin 636 jandarma personeli şehit olmuştur. 29 bin 63 jandarma personeli ise yaralanmış ve gazi olmuştur. Hepsini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.""Bu coğrafya bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu, emellerinin ve planların olduğu bir coğrafya"Jandarma Teşkilatı ile birlikte yürümekten gurur ve şeref duyduğunu ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türk Jandarma Teşkilatının 180. Yaşını kutladıktan sonra konuşmasına şöyle devam etti:"Kıymetli arkadaşlar sık sık tekrar ediyoruz ve hepimizde çok iyi biliyoruz ki zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafya bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu, emellerinin ve planların olduğu bir coğrafya. Bu zor coğrafyanın da çok güçlü muhafızlara ihtiyacı var. Burada devlet olmak, burada millet olmak, burada binlerce yıldır ayakta kalabilmek kolay bir iş değildir. Bu ülke yükü ağır bir ülkedir. Sadece bugün değil, yüz yıl öncede bin yıl öncede bu coğrafya sorumlukları ağır bedeli ağır ama aşkı ve sevdası da büyük olan insanların ülkesi oldu. Ülkemizi rahat bırakmamak için gece gündüz hain planlar yapanlar, büyümemizi, güçlenmemizi ve bölgemizde söz sahibi olmamızı istemedikleri çok açıktır. Bizim topraklarımıza gözünü diken, bu güzel ülkeyi karıştırmaya ve zayıf düşürmeye çalışan çok yönlü anlayışlarla uğraşıyoruz. Düzensiz göçe karşı mücadele ediyoruz. Teröre karşı mücadele ediyoruz. Kaçakçılığa karşı mücadele ediyoruz. Asayişimizi bozmak isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. Bölgesel çatışmaların ülkemize yansımalarına karşı mücadele ediyoruz. Küresel. Uyuşturucu trafiği ile mücadele ediyoruz. Bunların hiçbiri kolay iş değildir. Yıllardır devam eden amansız bir mücadele bir beka meselesidir. Çocuklarımıza yaşanabilir bir vatan bırakabilme mücadelesidir."Konuşmaların ardından kutlama töreni Mehteran birliği ve JSGA Başkanlığı halk oyunları gösterisi ile devam etti. Operasyon, arama ve ileri itaat köpek timleri gösterilerinin ardından tören birliklerinin tören geçişi başlangıç yerlerini almasından sonra JÖAK timlerinin operasyon gösterisi kutlamaya gelenler tarafından hayranlıkla izlendi. JÖAK serbest paraşüt atlayışı yaptığı sırada paraşütçülerin açtığı Atatürk Posteri ve Türk Bayrağı izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.JSGA Bando ve Boru Trampet takımının Şualı Ayyıldız gösterisinin ardından birliklerinin geçişi ile tören son buldu. - ANKARA