Hatay
Valisi Rahmi Doğan
, Türk Jandarma
Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Doğan, mesajında tarihi şan, şeref ve fedakarlıklarla dolu Türk Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti
Jandarma Teşkilatı'nın köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla, Türkiye
Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki her türlü şart altında gösterdiği yüksek vazife şuuru ile milletin gönlünde ölümsüz bir yere sahip olduğunu ifade eden Doğan, mesajına şöyle devam etti:
" 1839 yılında kurulan, gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz Jandarma Teşkilatımızın görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinçle ve kararlılıkla sürdüreceğine ve başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Atatürk'ün 'Her zaman, yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, feragat ve fedakarlık örneği bir kanun ordusudur' şeklinde tanımladığı Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlar, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anar, teşkilat mensuplarına fedakar aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dilerim."
Kaynak: AARahmi Doğan
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