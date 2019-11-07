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Türk Japon Kadınları Derneğine "2019 Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü"

Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneğine, "2019 Yılı Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü" verilecek.

07.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:40 Türk Japon Kadınları Derneğine
Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneğine, "2019 Yılı Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü" verilecek.
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Japonya hükümetinin, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine sağladığı büyük katkılar sebebiyle genel merkezi Ankara'daki Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneğine "2019 Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü"nün verilmesi kararı aldığı bildirildi.
Açıklamada, 1969'da kurulan derneğin bu yıl 50. yaşını kutladığı ve Türkiye'nin ilk "Japonya dostluk ve kültür derneği" olduğu anımsatılarak, derneğin, kuruluşundan günümüze ülkelerimiz arasındaki kültürel değişim vasıtasıyla dostluk ilişkilerimizin gelişmesini ve toplumsal refahı amaçlayan faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.
Ödül töreni, yarın Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği konutunda Büyükelçi Akio Miyajima'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Japon, Güncel

Kaynak: AA

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