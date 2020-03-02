Türk jetlerinin vurduğu Esed savaş uçaklarının en net düşme görüntüsü

Rus basını, Türk jetlerinin dün Suriye hava sahasında düşürdüğü Esed Rejimi'ne ait Rus yapımı iki SU-24 savaş uçağının görüntülerini paylaştı.

27 Şubat'ta Esed Rejimi'nin İdlib'de 34 askerimizi şehit etmesinin ardından Türkiye Suriye'de Esed'e karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

ESED'E AİT 2 SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

Bahar Kalkanı Harekatı'na devam eden Türk Ordusu, dün Suriye'de Esed Rejimi'ne ait Rus yapımı 2 SU-24 savaş uçağını düşürdü.Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

RUS BASINI EN NET GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Türk F-16'larının Esed SU-24'lerini vurduktan sonra uçakların yanarak yere düşmesi ve pilotlarının paraşütle yere inmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Rus basını o anların net ve yakın çekim görüntülerini paylaştı.