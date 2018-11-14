Türk Kadını, Kozmetikte Önerileri Dikkate Alıyor"

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14

ORHAN ÇİÇEK - Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, Türk kadınının kozmetik ürünlerinde marka takıntısı bulunmadığını, yönlendirmeye, fikir almaya açık olduğunu söyledi.Kahrıman, sektörle ilgili bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kozmetik üreticisi olarak Türkiye'nin çok başarılı tesislere sahip olduğunu belirtti.Türk ürünlerinin dünyada birçok rafı doldurmasına rağmen satış fiyatının istenilen düzeyde olmadığını kaydeden Kahrıman, "Hedefimiz satış fiyatını yükseltmek ve dolayısıyla katma değeri artırıcı ürünler yapılmasını sağlamak. Türkiye bu anlamda birçok ham madde kaynağına ve endemik türleriyle, bitki çeşitliğiyle dünyanın birçok ülkesinin toplam bitki sayısından fazla çeşide sahip. Bu anlamda Türkiye'nin bu potansiyelini açığa çıkarmak istiyoruz." dedi.Sektörde kullanılan girdilerin büyük bölümünün ithal edildiğine dikkati çeken Kahrıman, bu durumun da üreticinin rekabet gücünü azalttığını vurguladı.Dışarıdan gelen girdileri azaltarak Türkiye'den sağlanan ham maddeyle üretim yapma amacında olduklarını ifade eden Kahrıman, şöyle konuştu:"Bunun için kozmetik tarımı başlığı altında toplanmış bir strateji oluşturulmasını istiyoruz. Bunun kozmetik sektörünün hammadde sorununu çözeceğini düşünüyoruz. Ham madde sorunu çözüldükçe dünya pazarındaki yerimiz ve karlılığımız artacak. Dünyada, tüketici ürünleri bazında yüzde bir pay alıyoruz ama genç nüfusa ve kozmetik tüketimine baktığımızda bu oran artabilir. Dünyanın önemli tedarikçilerinden birisi haline gelebiliriz. Bu sebeple yerli ham madde kaynaklarına yönelmeyi stratejik hedef olarak görüyoruz."Tüketicilerin etiket okumadığını, daha çok önerileri baz alarak ürün satın aldığını kaydeden Kahrıman, Türk kadınının yeniliğe en açık tüketici profilini oluşturduğunu ifade etti.Kahrıman, yapılan saha çalışmalarına göre tüketicinin piyasadaki her iki üründen birisini tanımadan aldığını belirterek, "Türk kadını markaya takıntılı değil, yönlendirmeye, fikir almaya daha açık." dedi."Yerli üretim önemli"Kozmetik sektöründe yerli üretimin çok önemli olduğunu dile getiren Kahrıman, üreticilerin Türk insanının ten rengine, cildine, alışkanlıklarına, koku beğenilerine göre ürünler yaptığını kaydetti.Aynı kalitede, aynı ambalajda ve aynı beklentileri karşılayan yerli bir ürünün, ithal ürünlerin yarı fiyatına hatta daha az bir fiyata satıldığını belirten Kahrıman, şöyle devam etti:"Hem fiyat avantajı hem tüketicinin ihtiyaçlarını doğru analiz etmiş üretici kitlesi tarafından geliştirilmiş olması, yerli ürünlerin daha makbul olmasını sağlıyor. Diğer yanıyla da yerli ürünler aynı zamanda ülkemizde yetişen bitkilerle, ülkemizde çalışan insanların emekleriyle geliştirildiği için tabana yaydığımızda göreceğiz ki bu işten herkes faydalanacak. Ürünü eken üretici kazanacak, ambalajı yapan kazanacak, toplamda ülkemizin kazanacağı bir yarış olacak."Türk markalarıyla ilgili "merdiven altı üretimmiş" gibi algı oluşturulduğunu kaydeden Kahrıman, ünlü markaların bazı ürünlerinin de kişilere zarar verdiğinin veya bozulduğunun görüldüğünü vurguladı.Türkiye'nin yıllık 4 milyar dolarlık bir kozmetik ürün hacmi bulunduğunu ifade eden Kahrıman, 400 milyar dolar civarında olan toplam dünya hacminden daha fazla pay almak için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.