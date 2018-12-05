Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 84. Yıl Dönümü

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:26



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:26

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. yıl dönümünde, ilk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan (Satıkadın), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anıldı.Kahramankazan Belediyesince düzenlenen anma etkinliğine, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ceylan, Çayyolu Kadın Platformu üyeleri, ilçedeki siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Satıkadın'ın ailesi katıldı. Satıkadın'ın 86 yaşındaki kızı Bediha Emre de yakınlarının refakatinde annesinin anma etkinliğine katılanlar arasında yer aldı.Satıkadın'ın Ulu Cami Avlusu'ndaki mezarına çiçek bırakılarak Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.Daha sonra Kahramankazan Belediyesi tarafından Satıkadın'ın müzeye dönüştürülen evi ziyaret edildi.Satıkadın'ın kızı Bediha Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesi Satıkadın'ın bütün kadınlara örnek olması gerektiğini belirterek, "O çok farklı bir kadındı. Ben çocukluğumda hatırlarım, herkes saygı gösterirdi. O da çok yardımseverdi, kapısına geleni boş çevirmezdi. Fakir zengin bilmezdi, herkesi eşit tutardı. Köy odasında misafirlerin hizmetiyle yakından ilgilenirdi." dedi.SatıkadınSatıkadın, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimde meclise girerek, 1935-1939 yılları arasında 5. dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. O yıl seçilen ilk 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1956 yılında hayatını kaybeden Satıkadın, aynı zamanda "ilk köylü kadın milletvekili" olarak da anılıyor.Kahramankazan'da Satıkadın adına bir mahalle, bir müze, bir park ve bir de anıt mezar yer alıyor.