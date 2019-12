Türk Kadınlar Birliğince, Türkiye 'de kadınların hak mücadelesini ve mücadelenin tarihini anlatan "CEDAW Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi: Sözlü Tarih Çalışması" isimli eser, kamuoyuna sunuldu.Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonunun katkılarıyla ve Türk Kadınlar Birliğinin çatısı altında bulunan CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulunun çalışmalarıyla hazırlanan, Türkiye'deki kadın haklarının tarihini masaya yatıran kitabın tanıtımı bir otelde yapıldı.Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesini, Türkiye'nin 1985'de imzalandığını ve 1986'da yürürlüğe girdiğini belirtti.Uğurman, BM sözleşmesinin, kadın ve erkeğin hayatın her alanında yan yana, omuz omuza birlikte hayata katılmalarının sağlanmasını anlattığı ve hayata geçmesini sağlayan bir sözleşme olması bakımından çok değerli olduğunu dile getirdi.Kadın örgütleri olarak sözleşmenin hayata geçmesi için çok çalıştıklarını vurgulayan Uğurman, "Geçmişten günümüze yasal düzenlemelere emek veren kadınların öyküsünü anlatan ve kadın hakları sözleşmelerini kapsayan bir kitap hazırladık. Emeklerin arşivlenmesi anlamında değerli ve önemli bir çalışma." diye konuştu.Konuşmaların ardından kadın hakları konusunda çalışmalar yürüten, alanında uzman isimlerle yapılan röportajların yer aldığı kitabın özeti niteliğindeki belgesel film sunuldu.Programa, Prof. Dr. Feride Acar, kitabı yayına hazırlayan Gaye Cön, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Meltem Ağduk ile birlik üyesi kadınlar katıldı.