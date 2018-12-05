Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık
, " Türkiye
'de gerçek anlamda kadınlara seçilme hakkı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın büyük gayretleri sonucu 7 Haziran 2015 seçimlerinde başörtülü milletvekillerinin yenim edebilmesi ile gerçekleşmiştir." dedi.
Balık, Dünya Kadın Hakları Günü
ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1926'da TBMM tarafından kabulle yürürlüğe giren Medeni Kanun'un kadınların kaybettiği hakların iade edilmesinin temelini oluşturduğunu belirtti.
Kanunla birlikte kadının güçlenmeye, kişiliğini bulmaya başladığını ve erkeğin yanında sosyal faaliyetlere katılmaya hazır konuma geldiğini ifade eden Balık, şunları kaydetti:
"Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı elde etmesi toplumsal hayatta gerçekleşen önemli adımların başında gelmektedir. Toplumu kalkındırmak istiyorsak, izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadının bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün önderliğinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından bugüne kadar kadınların, hayatın her alanında başarıyla görev aldığını ve almaya da devam edeceğini ifade den Balık, şöyle devam etti:
"1935 yılında TBMM 18 kadın milletvekili ile temsil edilirken bugün 104 kadın milletvekili Türk kadınını temsil etmektedir ancak Türkiye'de gerçek anlamda kadınlara seçilme hakkı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın büyük gayretleri sonucu 7 Haziran 2015 seçimlerinde başörtülü milletvekillerinin yenim edebilmesi ile gerçekleşmiştir.
Ülkemizde insan hakları ve demokrasi kavramlarının kadının yönetimde söz sahibi olduğu şartlarda daha da güçlü olacağı inancıyla 5 Aralık
Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, Türk kadınının toplumsal hak ve yönetimde daha fazla söz sahibi olmasını diliyorum."
Türkiye,Milletvekili
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:16