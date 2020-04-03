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Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şubesi'nden sağlık çalışanlarına destek açıklaması

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Adana Şube Başkanı Meryem Türktekin, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi, çalışma şartlarını ve hayatlarını kolaylaştırıcı ekonomik ve sosyal haklar verilmesi yönünde hukuki düzenlemeler yapılmasını talep etti.

03.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:42
Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şubesi'nden sağlık çalışanlarına destek açıklaması
Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Adana Şube Başkanı Meryem Türktekin, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi, çalışma şartlarını ve hayatlarını kolaylaştırıcı ekonomik ve sosyal haklar verilmesi yönünde hukuki düzenlemeler yapılmasını talep etti.
TKKD Adana Şube Başkanı Meryem Türktekin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Evde kal" çağrılarına tepki gösterenlerin ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda bulunanların olduğunu belirterek, artık dünyada ilk kez tüm ülkelerin ittifak halinde olduğu bir savaş ile karşı karşıya bulunulduğunu kaydetti.
Dünyada salgından etkilenenlerin yüzde 10'unu sağlık çalışanlarının oluşturduğuna dikkati çeken Türktekin, "Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı sağlık çalışanlarımız evlerine dahi gidemez olmuş, çocuklarına dokunamaz hale gelmiştir." ifadesini kullandı.
Türktekin, hangi gerekçeyle olursa olsun sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir saldırının haklı görülemeyeceğini kaydettiği açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi:
"Onlar, bu küresel savaşta en ön saflarda görev alan kahraman askerlerimizdir. Bu saldırıların önlenmesi yönünde, bir an önce caydırıcı önlemler alınması gerekmektedir. Aksi halde, ölüm sayısı arttıkça psikolojiler iyice bozulacak ve sağlık çalışanlarımız çok daha vahim saldırılarla karşı karşıya kalacaktır. Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Merkezimiz ve yirmi şubemiz adına; bu savaşta hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına 'şehitlik' payesi ve hakları verilmesi yönünde ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi, çalışma şartlarını ve hayatlarını kolaylaştırıcı ekonomik ve sosyal haklar verilmesi yönünde hukuki düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Meryem, Adana, Güncel
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