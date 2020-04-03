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Türk Kadınlar Konseyi: Virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın

TÜRK Kadınlar Konseyi (TKKD) Adana Şubesi Başkanı avukat Meryem Türktekin, koronavirüse karşı mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına şehitlik verilmesini ve sağlık çalışanlarının haklarının kapsamlı bir şekilde korunmasını içeren bir yasa çıkarılması gerektiğini söyledi.

03.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:56
Türk Kadınlar Konseyi: Virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın

TÜRK Kadınlar Konseyi (TKKD) Adana Şubesi Başkanı avukat Meryem Türktekin, koronavirüse karşı mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına şehitlik verilmesini ve sağlık çalışanlarının haklarının kapsamlı bir şekilde korunmasını içeren bir yasa çıkarılması gerektiğini söyledi.

TKKD Genel Merkezi ve 20 şubesi adına açıklama yapan TKKD Adana Şube Başkanı Meryem Türktekin, sağlık çalışanlarının bu zor günlerde büyük fedakarlıklar yaptığını, ama buna rağmen bazı kişilerin koronavirüs salgını nedeniyle kızgınlıklarını sağlık çalışanlarından çıkardığını belirtti. Koronavirüse karşı verilen mücadelenin bir savaş olduğunu, askerlerin de sağlık çalışanları olduğunu dile getiren Türktekin, "Dünya genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 10'u sağlık çalışanlarıdır. Aynı durum ülkemiz için de geçerlidir. Bazı sağlık çalışanlarımız şehit olmuştur. Şu an 601 sağlık çalışanımız da ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Diğerleri ise, insanüstü bir gayretle bu savaşın cepheleri olan hastanelerde savaşmaktadır. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı sağlık çalışanlarımız evlerine dahi gidemez olmuş, çocuklarına dokunamaz hale gelmiştir. Bu nedenle hangi gerekçeyle olursa olsun, sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir saldırı haklı görülemez. Bu tür eylemleri gerçekleştiren kişileri de insanları sağlık çalışanlarına karşı kışkırtan kişileri de şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

ONLARA KARŞI SALDIRILARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Sağlık çalışanlarına karşı hiçbir saldırıya müsaade etmeyeceklerini, çünkü bu saldırıların onların şefkatinin tüketilmesine veya mesleki şevkinin kırılmasına sebebiyet verebileceğini kaydeden Türktekin, bu saldırıların önlenmesi adına bir an önce caydırıcı yasalar gelmesi gerektiğini söyledi. Hukuk koruma mekanizmalarının bir an önce devreye sokulması gerektiğini belirten Türktekin, şöyle konuştu:

"Bu savaşta hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına şehitlik payesi ve hakları verilmesi, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi, çalışma şartlarını ve hayatlarını kolaylaştırıcı ekonomik ve sosyal haklar verilmesi yönünde hukuki düzenlemeler yapılmasını talep ediyor, bu hususlarda ivedilikle kanun çıkartılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Meryem, Adana, Güncel
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