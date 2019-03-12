12 Mart 2019, 08:40
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Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'tan Pes Dedirten Açıklama

Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt, son yaptığı paylaşımla "10 yaşından beri kızların üstündeyim, ciğerlerini biliyorum" diyerek pes dedirtti.

Sosyal medya hesabı açıklama yaparak Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt, kadınlar hakkında son sözlediği sözlerle tüm tepkileri üzerine çekti.

Kendisini haklı bulan bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaşan Alakurt, "10 yaşından beri kızların üstündeyim" dedi.

TÜRK KADINLARINA HAKARET ETMİŞTİ

"Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." diyen Mehmet Akif Akif tepki çeken paylaşımlarına devam ediyor.

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"10 YAŞINDAN BERİ KIZLARIN ÜSTÜNDEYİM"

Türk kadınına hakaret ettiği için tüm tepkileri üzerine çeken Alakurt, kendisine mesaj atarak haklı olduğunu söyleyen takipçisine verdiği cevapla bu kadarına da pes dedirtti. Alakurt, takipçisine "10 yaşından beri kızların üstündeyim arkadaşım ciğerlerini biliyorum" dedi.

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Mehmet Akif Alakurt, Magazin, Güncel


YORUMLAR (34)
DANİMARKALI: zaten bunun bu tiple ünlü olması bile bi mucize, silinip gitti iyice nihat doğana bağladı
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...: yalnız ne çirkin suratı var :). sana bakan senin gibidir hem içi hem dışı çirkin:)buna yakışıklı diyenin görüş açısı ne enteresan
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........: Utançç birde bu adam ordulu
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ŞAKİR: BU GERİ ZEKALI DA KİM OLMUŞ KENDİNİ ADAMDAN MI SAYIYORMUŞ UNUTULDUĞU İÇİN REKLAM PEŞİNDEMİ YOKSA
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YAKIŞIR: Reis yargı dagıtıyor
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