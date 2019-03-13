Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt, Bircan Bali ile Dağ Yamacında Röportaj Yapmak İstedi

Sosyal medyada Türk kadınlarıyla alakalı yaptığı paylaşımla çok konuşulan Mehmet Ali Alakurt, yıldızının barışmadığı Ece Erken'e sosyal medya hesabından seslenerek Bircan Bali ile röportaj yapmak istediğini söyledi.

ECE ERKEN'E SESLENDİ

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali ve Ece Erken, Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'a sitem etti. Karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan tarafların tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Alakurt, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Ece Erken'e seslendi.

"BİRCAN'LA DAĞ YAMACINDA RÖPORTAJ YAPMAK İSTİYORUM"

Alakurt paylaşımında,"Duyurudur. Ece Erken yanınızdaki kız ve sadece bir kameraman olmak şartıyla benim istediğim bir dağ yamacında röportaj yapmak istiyorum" dedi.