13 Mart 2019, 12:13
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Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt, Bircan Bali ile Dağ Yamacında Röportaj Yapmak İstedi

Kadınlara ettiği hakaretlerle gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt, bir türlü yıldızının barışmadığı sunucu Bircan Bali'yle bir dağ yamacında röportaj yapmayı teklif etti.

Sosyal medyada Türk kadınlarıyla alakalı yaptığı paylaşımla çok konuşulan Mehmet Ali Alakurt, yıldızının barışmadığı Ece Erken'e sosyal medya hesabından seslenerek Bircan Bali ile röportaj yapmak istediğini söyledi.

ECE ERKEN'E SESLENDİ

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali ve Ece Erken, Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'a sitem etti. Karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan tarafların tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Alakurt, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Ece Erken'e seslendi.

"BİRCAN'LA DAĞ YAMACINDA RÖPORTAJ YAPMAK İSTİYORUM"

Alakurt paylaşımında,"Duyurudur. Ece Erken yanınızdaki kız ve sadece bir kameraman olmak şartıyla benim istediğim bir dağ yamacında röportaj yapmak istiyorum" dedi.

Ece Erken, Mehmet Akif Alakurt, Bircan Bali, Magazin, Güncel


YORUMLAR (20)
DÜRBÜNLÜ: BEN GELSEM OLURMU BENİM ADIM DÜRBÜNLÜ.
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AYŞEGÜL: ADAMSINIZ VE BENDE BİR BAYAN OLARAK SİZİ DESTEKLİYORUM. HELAL SİZE.
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MURAT: Şekillere bak şu tipsiz herif kim
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SARİKLİ: Sizin gibilere demistir o
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CENGİZ.: sosyete artigi kadinlar tam aradiginiz arizali bir tip saldirin. .
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