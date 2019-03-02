Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt, Başörtülü Takipçisine Verdiği Cevapla Olay Oldu

Bir dönem aldığı rollerle büyük beğeni alan sonrasında radikal bir karar alarak oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarına hakaret ederek, "Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." ifadelerini kullandı. Alakurt'un bu paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki topladı. Alakurt, tepkilerini mesaj yoluyla ileten kadın takipçilerine verdiği cevapla yine şaşırttı.

"TANIMADIĞIN BİRİ İÇİN NEDEN GÜNAHA GİRİYORSUN?"

Alakurt, başörtülü takipçisinin "Sen kimsin Tük kadınına laf ediyorsun! Hadsiz, edepsiz" mesajına, "Kızım bak ne güzel başını örtmüşsün belli ki Allah'a adamışsın kendini. Niye böyle sözler sarf ederek tanımadığın biri için günaha giriyorsun? Günah değil mi?" cevabını verdi.

Mehmet Akif Alakurt'un bu cevabı da takipçileri tarafından tepki çekti.