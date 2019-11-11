Haberler » Güncel » Türk kadınlarının işgücüne katılım oranı arttı - Haber

Türk kadınlarının işgücüne katılım oranı arttı

Ülkelere göre kadınların işgücüne katılma oranları belli olurken, Türkiye'deki kadınlarda bu oranın yüzde 34'e çıktığı saptandı.

11.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:15Türk kadınlarının işgücüne katılım oranı arttı
Ülkelere göre kadınların işgücüne katılma oranları belli olurken, 'deki kadınlarda bu oranın yüzde 34'e çıktığı saptandı. 18 yıl öncesiyle kıyaslandığında, kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 27 olarak görüldü. 2019 yılında işgücünün basında konuşulma sayısı ise 13 bin 60 olarak kayıtlara geçti.
Medya takibi kurumu Press, işgücü ile alakalı basına yansıyan adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde işgücü ile alakalı basına 13 bin 60 haber yansıdığı tespit edildi. Kadın işgücü de basında farklı bir başlık oluştururken, çıkan haber sayısının bin 891 olduğu görüntülendi. Haber içerikleri incelendiğinde de kadınların işgücüne katılımını arttırmak amacıyla düzenlenen kurs ve eğitim haberlerinin ön planda yer aldığı saptandı.
Ajans Press'in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelere göre kadınların işgücüne katılma oranları belli oldu. Böylelikle Türkiye'deki kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 34 olarak saptandı. 18 yıl öncesi ile kıyaslandığında da kadınların işgücüne katılma oranı 2001 yılında yüzde 27 olarak görüldü. 2019 yılı itibarıyla dünya genelinde kadınların işgücüne katılma oranı ise yüzde 47 olarak gözlendi. En yüksek kadın işgücü ise Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde görülürken, burada oran yüzde 59 olarak kaydedildi.
(İHA)

Türkiye, Ajans, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:56 BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS DEHŞETİ: SÜRÜCÜ KAMERAYI BÖYLE KAPATMIŞ
12:56 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
12:55 Anadolu Adalet Sarayı'nda 500 fidan toprakla buluştu
12:50 Bolu'da 108 bin 225 fidan dikildi
12:50 Yeni sezonun ilk çocuk oyunu 17 Kasım'da
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:34 Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
12:07 Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:57:46