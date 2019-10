Türk kahvesi, Amerika'da Türk lezzetlerinin tanıtım elçisi oldu

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 2 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Türk gıda sektörü, bir fincanının 40 yıllık hatırı olan Türk kahvesini tanıtım elçisi yaptı.



Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türkiye Tanıtım Grubu ile iş birliğinde, Ege Bölgesi'ne özgü incir, üzüm yanında; fındık, Antep fıstığı, çikolata ve Türkiye'den gelen geleneksel tatlıları Türk kahvesi eşliğinde bir firmayla karavanla bir ay boyunca New York'tan Washington D.C.'ye kadar tanıttı.



Türk gıda ürünlerini tanıtan karavanın bir aylık sürede; New York, New Jersey, Washington DC, Virginia ve Maryland'i ziyaret ettiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türk kahvesine ve Türk gıda ürünlerine Amerikalıların ilgisinin yoğun olduğunu dile getirdi.



Tüketiciye ulaşmada tadım etkinliklerinin çok önemli olduğunu ifade eden Celep, "Benzer bir tadım etkinliğini 23-25 Haziran 2019 tarihlerinde ABD'nin en büyük gıda fuarı New York Summer Fancy Food Fuarı'nda gerçekleştirdik. Fuar süresince ziyaretçilere Türk kahvesinin yanı sıra Türk lokumu ve çikolata ikram ettik, Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yaptık. 2018 yılında 927 milyon dolar gıda ürünleri ihraç ettiğimiz ABD pazarında 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için tadım etkinliklerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.



Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan 6 gıda birliğinin, ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin daha fazla tercih edilmesi için TURQUALİTY projesinde güçlerini birleştirdiklerine de değinen Celep, Türk kahvesi karavanının H Street Festivaline, 17. DC Türk Festivaline ve Hostelling International USA ev sahipliğinde düzenlenen "Study Abroad & Global Citizenship Influencer" zirvesine de katılarak Türk gıda ürünlerinin tanıtımını ve tadımını yaptırdığını sözlerine ekledi.



Türk kahvesi karavan etkinliğinde; kahve çekirdeğini mikro tablolara dönüştürebilen mikro sanat ustası Hasan Kale, ödüllü yazar ve gastronomi uzmanı Dr. Göknur Akçadağ, ünlü yazar Ahmet Şerif İzgören ve Turkish Coffee Lady'nin kurucusu Gizem Salcigil White, Türk kahvesinin tarihsel önemini anlatan ve lezzetini tanıtan canlı sanat gösterileri ve eğlenceli interaktif oturumlar gerçekleştirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA