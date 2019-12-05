Haberler » Güncel » Türk Kahvesi Günü'nde kahve ikramı yapıldı - Haber

Türk Kahvesi Günü'nde kahve ikramı yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi 5 Aralık Türk Kahvesi Günü dolayısı ile vatandaşlara kahve ikramında bulundu.

05.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:20Türk Kahvesi Günü'nde kahve ikramı yapıldı
Belediyesi 5 Aralık Türk Kahvesi Günü dolayısı ile vatandaşlara kahve ikramında bulundu.

Türk Kahvesi 2013'den bu yana UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" temsili listesinde yer alıyor. Büyükçekmece Belediyesi, Türk kahvesi kültürüne katkı sağlamak amacıyla Zülfü Livaneli Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde vatandaşlara gün boyu Türk kahvesi ikram etti. Türk kahvesinin tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Türk kahvesi, daha çok Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı İmparatorluğu'dan günümüze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme metodlarındandır. Kendine has tadı, köpüğü, kokusu, sunuluş biçimiyle özgün bir kimliği ve geleneği vardır. UNESCO tarafından 5 Aralık gününün Türk Kahvesi Günü olarak ilan edilmesi bunun göstergesidir. Bizde bu anlamlı günde Büyükçekmece ailemize Türk kahvesi ve lokum ikram ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38 Ordu'da Ceren Özdemir cinayetine ilişkin olumsuz paylaşıma gözaltı - Haber
16:38 AYM, kullanım bedeli için yayın durdurma tedbiri kuralını iptal etti - Haber
16:38 Kahramanmaraş'ta jandarmadan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği - Haber
16:38 Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü - Haber
16:38 Otobüs şoförü, yanan otomobile müdahale etti - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:47:10