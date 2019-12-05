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Türk kahvesi UNESCO listesine alındı

Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı kanalı ile önerdiği Türk kahvesinin, "temsili listeye" alınmasına karar verildi.

05.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:58Türk kahvesi UNESCO listesine alındı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komitesi toplantısında çeşitli ülkeler tarafından önerilen farklı kültür varlıklarının somut olmayan temsili miras listesine alınması görüşüldü. Görüşmelerin ardından 'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı kanalı ile önerdiği Türk kahvesinin, "temsili listeye" alınmasına karar verildi.

Toplantıya Türk heyetiyle katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet Arı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk kültüründe büyük yeri olan kahvenin UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alınması nedeniyle gurur duyduklarını söyledi.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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