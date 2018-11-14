Türk Kamu-Sen'in Ek Zam Talebi

Türk Kamu-Sen Ardahan
İl Temsilciliği, kamu çalışanlarına ek zam yapılması talebinde bulundu.
Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen Kamu-Sen'e bağlı sendika üyeleri, basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.
Grup adına konuşan Türk-Eğitim-Sen Ardahan Temsilcisi Fatih
Koç, yaşanan gelişmeler dolayısıyla kamu çalışanlarına ek zam yapılmasının gerektiğini savundu.
Bugün bunu dile getirmek için toplandıklarını söyleyen Koç, "Enflasyonun toplumsal boyuttaki en olumsuz etkileri hiç kuşkusuz dar ve sabit gelirliler üzerinde görülmektedir. Bugün artık memur ve emeklilerimiz alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ülkedeki gelir dağılımında adaletin sağlanması için en önemli araçlardan biri benimsenen ücret politikalarıdır." şeklinde konuştu.
Türkiye Kamu Sen
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:43