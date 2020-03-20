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Türk Kanser Derneğinden kanser hastalarına tavsiyeler Açıklaması

Türk Kanser Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzeri kişilerin çok daha dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

20.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:28
Türk Kanser Derneğinden kanser hastalarına tavsiyeler Açıklaması
Türk Kanser Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzeri kişilerin çok daha dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
Dernekten yapılan açıklamada, kanser tanısı ile aktif kemoterapi alan ve kök hücre nakli sonrası yakın takip sürecinde olan hastaların bağışıklık sistemleri baskılanmış olduğu için koronavirüsle mücadelede maksimum özen göstermelerinin büyük önem taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, kanser tanısı üzerinden zaman geçen ve şu an kemoterapi almayan, hormonal tedavi gören, hedefe yönelik tedavi (akıllı tedavi) ve immunoterapi alan hastaların bağışıklık sistemleri baskılanmış olmadığı için yüksek risk grubunda bulunmadığı ancak herkes gibi virüsle mücadele kurallarını uygulamaları gerektiği kaydedildi.
Kemoterapi alan hastalar için 14 kuralın olduğu aktarılan açıklamada, bu maddeler şöyle sıralandı:
"'Evde kal Türkiye' kuralına uyun. Tedavi günü dışında ve acil bir sağlık nedeni dışında gerekmedikçe evden dışarı çıkmayın. El hijyenine dikkat edin, sabun ve su ile 20-30 saniye el yıkamayı unutmayın. Sık el yıkamadan ve el dezenfektanları kullanımından dolayı ellerinizin tahriş olmasını önlemek için, mutlaka ellerinizi nemlendirici kremlerle nemlendirin. Tedavi için dışarı çıktığınızda toplu taşıma kullanmayın, dışarıdayken ve tedavi boyunca hastanede mutlaka maske takın ve eldiven giyinin. Gece uykusuna özen gösterin. Gece karanlıkta yapacağınız düzenli derin uyku bağışıklık sisteminizi yenileyecektir. Eve misafir, ziyaretçi kabul etmeyin. Okul çağı çocuklardan uzak kalın. Dışarıdan yiyecekler tüketmeyin. Sebzeleri bol yıkadıktan sonra pişirerek yiyin. Meyveleri bol yıkadıktan sonra kabuğunu soyarak yiyin, kabuğu soyulmayan meyveleri tercih etmeyin. Günde iki kez dişlerinizi fırçalayın. Yemeklerden sonra ve gece yatmadan önce karbonatlı tuzlu su ile gargara yapın. Günlük sıvı tüketimini ihmal etmeyin (kilonuz x 30ml). Az yağlı kırmızı et ve protein içerikli diğer gıdaları tüketmeyi unutmayın. Her gün 15 -20 dakika maske ile balkona çıkarak D vitamini almayı ihmal etmeyin."
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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