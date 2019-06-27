27.06.2019 14:50
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Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında

Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı , Türk Kara Kuvvetlerinin 2228'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" açıklamasıyla bir video paylaştı. Videoda Türk ordusunun tüm unsurlarıyla yaptığı başarılı operasyonlar ve tatbikatlardan görüntüler yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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