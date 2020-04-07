Türk kara sularına geri itilen 17 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 17 sığınmacı kurtarıldı.
07.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:21
Karaada açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından yakıtları boşaltılarak Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bodrum açıklarındaki 17 sığınmacı, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: AA