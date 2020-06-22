Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.

22.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:16
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Güneş Adası sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen Afganistan uyruklu 35 kişinin yerleri tespit edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan yabancı uyruklular, Cunda Adası'na getirildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı. Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Güncel, Haber

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