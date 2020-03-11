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Türk karasularına giren Yunan botu, sürülerek çıkarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Türk karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürülerek çıkarıldı.

11.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:28
Türk karasularına giren Yunan botu, sürülerek çıkarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Türk karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürülerek çıkarıldı.

Olay, sabah 05.30 sıralarında Bodrum ilçesinde meydana geldi. Yunan Sahil Güvenlik botunun, Türk karasularını ihlal ettiği saptandı. Bunun üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botu çıkarmak için çalışma başlattı. Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik botu tarafından sürüldü. Bu sırada iki bot arasında sürtme yaşandı. Türk Sahil Güvenlik ekibinin kararlı manevralarıyla Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk karasularından çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Bodrum, Güncel

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