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Türk kargo sektörü koronavirüse karşı önlemlerini aldı

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, "Yurt genelinde alınan sağlık önlemleri sebebiyle e-ticaret alışverişlerinde yaşanan yoğunluk kargo hacimlerinde de artışa neden olmaktadır.

26.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:38
Türk kargo sektörü koronavirüse karşı önlemlerini aldı
Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, "Yurt genelinde alınan sağlık önlemleri sebebiyle e-ticaret alışverişlerinde yaşanan yoğunluk kargo hacimlerinde de artışa neden olmaktadır. Ancak sektör temsilcilerimizin tüm koşullara hazırlıklı olduğunu, yeterli insan kaynağı ile hizmet kalitesini koruyarak iş sürekliliğine devam edeceklerini belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

KARİD Başkanı Kut, yazılı açıklamasında, dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi karşısında derneğe bağlı tüm üye kurum ve kuruluşların ticari faaliyetlerin devamı ve evinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını ulaştırmak için kamu hizmeti niteliğinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

Kut, Tüm dünyada etkisini sürdüren Kovid-19'a ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yayınladığı hizmet sağlayıcıların alması gereken önlemlere istinaden tüm üye kurum ve kuruluşların eylem planlarını hazırladığını ve ekonomik sürekliliği sağlamak adına kesintisiz hizmet sunmanın sorumluluğunu taşıdığını aktardı.
"Temassız teslimat yöntemleri geliştiriliyor"
Bu kapsamda sektör temsilcilerinin operasyon planlamalarını hizmetin devamlılığını sağlayacak şekilde tedbir seviyelerini artırarak gerçekleştirdiğini kaydeden Kut, "Toplum sağlığını korumak adına tüm çalışanlara gerekli bilgilendirmeler yapılmakta, maske, eldiven, dezenfektan vb. koruyucu malzemeler verilmekte ve sağlık durumları sürekli kontrol edilmektedir. Şube, acente, dağıtım merkezleri, yönetim ofisleri ve araçların dezenfeksiyon işlemleri sıklıkla yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Gerekli mesafenin sabit tutulması kaydıyla şube ve acentelere aynı anda en fazla üç kişi kabul edildiğini dile getiren Kut, "Teslimatlar saha çalışanları ve müşteriler arasında sosyal mesafeyi koruyarak yapılmakta olup, e-ticaret sitelerinden alınan gönderilerin tesliminde alıcının onayıyla imza ve T.C. kimlik numarası almadan teslimat yapılması ve mümkün koşullarda posta kutusu gibi güvenli noktalara kargoların bırakılarak temassız teslimat yöntemleri geliştirilmektedir." açıklamasında bulundu.

"Sektör temsilcilerimiz tüm koşullara hazırlıklı"
Aslan Kut, artan hacimlere rağmen iş sürekliliğini sağlamaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt genelinde alınan sağlık önlemleri sebebiyle e-ticaret alışverişlerinde yaşanan yoğunluk kargo hacimlerinde de artışa neden olmaktadır. Ancak sektör temsilcilerimizin tüm koşullara hazırlıklı olduğunu, yeterli insan kaynağı ile hizmet kalitesini koruyarak iş sürekliliğine devam edeceklerini belirtmek isteriz. Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ve kargo, kurye, lojistik işletmecileri ile tüm sektörlerin çabaları sayesinde bu zor günlerin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Aslan Kut, Türkiye, Güncel

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