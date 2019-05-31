Türk kirazında hedef Asya pazarı

CANAN TÜKELAY - Türkiye
'nin kiraz üretiminin yüzde 10'unun gerçekleştirildiği Afyonkarahisar
'ın Sultandağı
ilçesindeki üreticiler, bu yıl Çin
, Güney Kore
ve Rusya
'ya önemli miktarda kiraz göndermeyi ümit ediyor.
Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Avrupa
ülkeleri olmak üzere Sultandağı ilçesinden 33 ülkeye kiraz ihraç ettiklerini söyledi.
Avrupa pazarında Afyonkarahisar, Sultandağı, Çay
ve Eber
civarında yetişen çok kaliteli kirazın müşteri bulduğuna dikkati çeken Beşer, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 3-4 yıldır da Çin piyasası ile girişimlerimiz vardı. Geçen yıl biz ilk defa Isparta
'dan Çin'e kiraz ihraç ettik. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bununla ilgili protokolde gerekli kolaylıkların sağlanması için bakan yardımcımız, Tarım Bakanlığı heyetiyle Çin'e gitti. Oradaki yetkililerle görüştüler. Anlaşma sağlandı. Bu yıl bölgemizden Çin'e çok ciddi manada yüklü siparişlerimiz var. İyi kiraz göndereceğimizi tahmin ediyoruz. Yine önemli bir pazar olan Güney Kore piyasası da açılmış durumda. Bu ülkeyle de görüşmeler sürüyor. Rusya'ya da ciddi anlamda kiraz ihracatı yapıyoruz. Çok kısa zamanda uzak Asya
pazarında Türk kirazı ciddi manada ses getireceğe benziyor."
"Kirazımızın çok büyük bölümü ihraç ediliyor"
Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz
da ilçede meyveciliğin oldukça yaygın olduğunu ifade etti.
Özellikle kiraz üretiminde Türkiye'de söz sahibi yerlerden biri olduklarını belirten Aldırmaz, "Ülkede toplamda üretilen kiraz miktarı 600 bin ton. Bunun 60 bin tonu Çay ve Akşehir
ilçeleri arasındaki havzada üretiliyor. Sadece Sultandağı'nı düşünürsek 30 bin tonunu biz üretiyoruz. İhracatlık kirazda da Türkiye'nin toplam kiraz ihracatı 60 bin ton. Bunun da 20 bin tonunu karşılıyoruz. Yani kirazımızın çok büyük bölümü ihraç ediliyor." diye konuştu.
"Güney Kore'den ilçemize bir heyet geldi"
Aldırmaz, Türkiye'nin her yerine kiraz gönderdiklerini, dünya pazarlarında daha fazla yer bulabilmek için de çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:
"33 ülkeye kiraz ihraç ediyoruz. Rusya bizim için bu anlamda değerli bir ülke. Rusya'ya ciddi anlamda kiraz ihracatı yapıyoruz. Çin'e ihracat konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri bu ülkede temaslarda bulundu. Oradaki fuarda, birkaç pürüz vardı, onları da çözdüler, imzalar atıldı. Şu anda Çin'e ihracat konusunda bir sıkıntımız yok. Güney Kore'den ilçemize bir heyet geldi. Onlar da gezdiler, kirazımız için olumlu fikirler oluştu. Şu anda iki ülke arasında protokol imzalanmaya çalışılıyor. Olumlu sonuç elde edileceğini düşünüyoruz. Bu yıl kiraz üreticileri inşallah umduğunu bulacak."
Kiraz üretiminin ilçe ekonomisi için önemini vurgulayan Aldırmaz, "Kiraz bizim için hem marka hem de kalite olarak çok değerli. Bizim için gurur kaynağı. Yöre halkı için de ciddi gelir kaynağı. Çok kaliteli kirazımız var. Kalitesi de aromasından kaynaklanıyor. Bu aroma göllerin ve dağların arasında yer alan ilçemizin iklim yapısı sayesinde oluyor." dedi.
Kaynak: AA
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