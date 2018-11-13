13 Kasım 2018, 10:28
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Türk Kızı Almanya'yı "İsyan" Parçasıyla Salladı

The Voice Almanya yarışmasında Türk yarışmacı Sinem Uraz performansıyla geceye damga vurdu.

The Voice Almanya'nın bu sezonki en dikkat çeken performansına dün akşam Sinem Uraz adlı Türk kızı imza attı.

Halil Sezai'nin 'İsyan' adlı şarkısıyla yarışmaya katılan Sinem Uraz, 4 jüri üyesini de döndürmeyi başararak stüdyodakileri kendine hayran bıraktı.

"ÇOK UZUN ZAMANDIR BEKLİYORUM"

Yarışmacı Sinem Uraz, yarışmadaki başarısından sonra mutluluğunu şöyle dile getirdi: En sonunda anlatabilirim! Çok uzun zamandır bekliyorum ve bugün sonunda "THE VOICE OF GERMANY"un 8. sezonunun parçası olduğumu açıklayabiliyorum !

The Voice,Almanya
13 Kasım 2018 Salı 10:28



YORUMLAR (21)
FAHRETTİN KANAT: HELAL OLSUN KIZIM TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYDU. ALLAHA EMANET OL
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HAKAN TELCİ: helal olsun
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EMİR: TÜRKİYE DE BÖYLE YETENEK YOKTUR BUNU KEŞFETMEZLER EMİN OLUN. ALMANYA DA YETİŞİP BÜYÜMÜŞ, VE GELİŞTİRMİŞ KENDİNİ ŞİVESİNDEN İYİ BELLİ OLUYOR BİZ TÜRKLER SADECE İŞİMİZE GELDİĞİ ZAMAN BENİMSERİZ VATANDAŞLARIMIZI. BUNU İYİ BİLİYORUZ. .
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.: JÜRİ ÜYELERİNİN HEPSİDE TÜRKÇE BİLİYORMUŞ DEMEK Kİ HELAL OLSUN ONLARAAAAA
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ASLANBEY: Helal olsun almanyada türkce bir sarkiyla jüriyi döndürmek basari. Ses tonu harika
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