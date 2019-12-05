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Türk Kızılay, Arnavut depremzede ailenin yardımına koştu

Arnavutluk'ta Eylül'de meydana gelen depremin ardından evlerini terk ederek bahçelerinde kendi imkanlarıyla kurdukları barakada yaşayan ve 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki ikinci depremde bir kez daha sarsılan ailenin yardımına Türk Kızılay koştu.

05.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:48Türk Kızılay, Arnavut depremzede ailenin yardımına koştu
'ta Eylül'de meydana gelen depremin ardından evlerini terk ederek bahçelerinde kendi imkanlarıyla kurdukları barakada yaşayan ve 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki ikinci depremde bir kez daha sarsılan ailenin yardımına Türk koştu.
Türk Kızılay, Dıraç kentine bağlı Peza köyünde evleri 26 Kasım'daki depremde ciddi hasar gören aileye ulaştı.
Zor durumda kalan aileye Türk Kızılay tarafından başta çadır olmak üzere gıda ve hijyen malzemesi desteği verildi.
Ailesinin durumu hakkında Türk Kızılay yetkililerine bilgi veren Naim Hakrama, 6 ve 3 yaşında olmak üzere 2 çocuğunun depremden sonra konuşma yetilerini kaybettiğini söyledi.
Hakrama, ayrıca herhangi bir gelir kaynaklarının olmadığını ve elektrik ile şebeke suyu gibi temel ihtiyaçlardan da yoksun olduklarını anlattı.
Arnavutluk'ta 21 Eylül'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapıda hasar oluşmuştu.
26 Kasım'da 6,3 büyüklüğündeki ikinci depremde ise 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.

Arnavutluk, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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