Türk Kızılay bağışçıları için mevlit okuttu

Türk Kızılay
, Kadir Gecesi
'nde Türkiye
genelindeki şubeleri aracılığıyla bağışçıları için mevlit okuttu.
Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun ülke genelindeki 12 şubesinin organizasyonu ile teravih namazı sonrasında bağışçılar için mevlit okutuldu. Mersin
'de teravih namazı sonrası merkezdeki Mezitli Fatih
Cami, Yenişehir
Muğdat Cami, Toroslar Güneykent
Cami, Akdeniz
Ulu Cami'de mevlit okutuldu, lokma, lokum, su ve Kızılay maden suları dağıtıldı.
Kızılay Van Muradiye
Şubesi'nce teravih namazından sonra cemaate irmik tatlısı ve soda, sabah namazı öncesinde ise kahvaltı ve çorba ikramı yapıldı. Siirt
'te de Sancaklar Çarşı Camisi'nde okunan mevlit sonrası, Türk Kızılay şubesince vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi. Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde ise Türk Kızılay tarafından 600 kişiye muhallebi dağıtıldı.
Kızılay Ağrı
Şubesi de bağışçıları adına Merkez
Camisi'nde mevlit okuttu, helva dağıttı.
Kaynak: AA
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