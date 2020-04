TÜRK KIZILAY BAŞKANI DR. KINIK 400'Ü AŞKIN İMMÜN PLAZMA BAĞIŞI ALINMIŞ DURUMDA

Kaynak: DHA

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık sosyal medya üzerinden immün plazma bağışçısı aranmaması konusunda da uyarıda bulundu. Haber - Kamera Müge YARIMBATMAN - İdris TİFTİKCİ İSTANBUL, (DHA)Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık immün plazma tedavisiyle ilgili, Ülke genelinde şu an yaklaşık 3 bin Kovid-19 rahatsızlığı geçirmiş bağışçımızla doğrudan temas kurulmuş durumdadır. Bunlardan yaklaşık bin 150 tanesi immün plazma bağışı yapabilecek durumdadır. Bu çerçevede 400'ü aşkın immün plazma bağışı alınmış, geri kalanlarla ilgili test işlemleri devam etmektedir dedi. Dr. Kınık ayrıca sosyal medya üzerinden immün plazma bağışçısı aranmaması konusunda da uyarıda bulundu.400'Ü AŞKIN İMMUN PLAZMA BAĞIŞI ALINMIŞ DURUMDAKoronavirüs ile mücadele kapsamında destek çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay ekipleri, ramazan ayına girilmesi nedeniyle vatandaşlara gıda yardımında bulunmak için harekete geçti. Ekipler, bugün İstanbul'un Fatih, Beylikdüzü, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde mahalle aralarında gezerek vatandaşlara ramazan pidesi ve su gibi ihtiyaçlarını dağıttı. Dağıtımdan önce açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık sokağa çıkma yasağı olan 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu uygulamanın yapılacağını söyledi. İmmün plazma tedavindeki sürece de değinen Dr. Kınık, 'Dört gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı sürecinde Kızılaycılarımız, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için Vefa Destek Grupları çerçevesinde bugün de ramazanın ilk günü olması sebebiyle vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları pide, su gibi malzemeleri ulaştırmak için sahadalar. Kızılay olarak biz de bu büyük biyolojik afetin oluşturmuş olduğu hasarı gidermek için devletimize destek çerçevesinde pek çok farklı faaliyetler yürütüyoruz. Bunların başında toplum sağlığı hizmetleri geliyor. Toplum sağlığı hizmetleri çerçevesinde özellikle immün plazma bileşenlerinin, Kovid-19 rahatsızlığını geçirmiş olan vatandaşlardan alınarak hastalara ulaştırılması konusunda şu an seferberlik durumundayız. Ülke genelinde şu an yaklaşık 3 bin Kovid-19 rahatsızlığı geçirmiş bağışçımızla doğrudan temas kurulmuş durumdadır. Bunlardan yaklaşık bin 150 tanesi immün plazma bağışı yapabilecek durumdadır. Bu çerçevede 400'ü aşkın immün plazma bağışı alınmış, geri kalanlarla ilgili test işlemleri devam etmektedir. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahibi olan bütün immün plazma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu bileşen Sağlık Bakanlığı'nın ve Kızılay'ın eş güdümü şeklinde dağıtılacaktır ifadelerini kullandı.10 MİLYON İNSANA ULAŞMASI HEDEFLENDİRamazan ayı sebebiyle başlattıkları yardım kampanyasıyla 10 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini belirten Dr. Kınık, Ramazan noktasında da Kızılay bu yıl 10 milyon insana ulaşmayı hedefleyerek, 'Yeter ki İnan Buna' isminde bir kampanya başlattı. Ağırlıklı olarak nakit desteklerimiz işini kaybetmiş olan genç çiftlerimize, çocuğu olan dullarımıza, yetimlerimize, yaklaşık olarak 10 milyon insana ulaşacak. 207 milyon liralık bir bütçeyle yola çıktık. Vatandaşlarımızın destekleriyle bu bütçeyi arttırmayı hedefliyoruz. Aşevlerimizden günlük yaklaşık 100 bin adet yemek servisimiz vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılacak. Gıda kolilerimiz ve 400 liralık nakit desteklerimiz aile başı dağıtılmış olacak. Ramazanımızın en önemli ibadetlerinden bir tanesi olan zekat ve filtre bağışlarımız var. Kızılay'ın bir kolaylığı var, 1877 diye bir cep telefonu numaramıza 'filtre' yazarak gönderecekleri kısa mesajla vatandaşlarımız 27 liralık filtrelerini ödeyebilirler dedi.Dr. Kınık ayrıca sosyal medya üzerinden immün plazma bağışçısı aranmaması gerektiğini de söyleyerek, 'Bu rahatsızlığı geçiren ve immün plazma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın doğrudan bağışçıya ulaşması ve ondan alacağı bağışlarla tedavi sürecini başlatması gibi bir süreç yok. Burada tek yetkili Kızılay. Sağlık Bakanlığımızın paylaşmış olduğu verilerle biz zaten bütün bağışçılarımıza doğrudan ulaşıyoruz, onları süreçle ilgili bilgilendirip ikna ediyoruz. İmmün plazmalarını alarak hastanelere ulaştırıyoruz. Kesinlikle özellikle de maddi bir menfaat temin etmek ya da teklif etmek maksadıyla oluşabilecek bağışçı ilişkileri suçtur. Bu bileşen herhangi bir şekilde bir ticarete konu yapılamaz. Kızılay ve Sağlık Bakanlığımız bütün potansiyel bağışçılarımıza ulaşıyorlar. Sosyal medya üzerinden yapılan aramalar konusunda da vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Anlıyoruz, onların acıları ve ihtiyaçları var ama biz potansiyel olarak bu bağışı verebilecek olan herkese bire bir ulaşıyoruz. Onlardan aldığımız immün plazma bileşenini de Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız liste çerçevesinde çok hızlı bir şekilde hastanelere ulaştırıyoruz dedi.