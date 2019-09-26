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Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan uyarı

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin, "Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmeleri gerekiyor.

26.09.2019 14:52Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan uyarı
Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin, "Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmeleri gerekiyor." uyarısında bulundu.
Kınık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, depremin Marmara'da beklenen deprem fayında yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar, 4 ve üzeri sürebilir. Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmeleri gerekiyor."

Kızılay, Kınık, Güncel

Kaynak: AA

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