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Türk Kızılay Beypazarı temsilcisi görevinden alındı

Türk Kızılay tarafından, yüz kızartıcı suça karıştığı gerekçesiyle Beypazarı temsilcisi A.K'nin görevine son verildi.

31.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:22Türk Kızılay Beypazarı temsilcisi görevinden alındı

Türk tarafından, yüz kızartıcı suça karıştığı gerekçesiyle temsilcisi A.K'nin görevine son verildi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, 2010'da seçildiği Beypazarı Şube Başkanlığının, 2018'de Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kapatılması üzerine görevine aynı ilçede kurumun temsilci olarak devam eden A.K'nin, yüz kızartıcı suça karıştığı bilgisinin alınması üzerine görevinden alındığı bildirildi.

A.K. hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Hiçbir şekilde affedilemez bu insanlık dışı olaydaki failin en ağır şekilde cezalandırılması için yasal süreci de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.


Beypazarı, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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