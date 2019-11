Türk Kızılay, Bosna Hersek'teki "Vucjak" krizini çözmek istiyor

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırında bulunan ve 700'ün üzerinde düzensiz göçmenin kötü koşullarda yaşadığı Vucjak Kampı'nı ziyaret eden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık , buranın acilen kapatılması gerektiğini söyledi.Çadır kampta incelemelerde bulunan Kınık, burada ağır koşullar altında yaşayan göçmenlerin sıkıntılarını dinledi.Kınık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in göçmenler için bir geçiş ülkesi olduğunu belirterek, 70 bine yakın insanın bu yolu kullanarak Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ulaşmaya gayret ettiğini kaydetti.Vucjak Kampı'nın herhangi bir insanın yaşayabileceği bir ortam olmadığını vurgulayan Kınık, "Buranın acilen kapatılması gerekiyor." dedi.Kınık, kampta Türk Kızılay çadırlarının da görülebildiğini, ancak bunların kış şartlarında insanlar donmasın diye kurulduğunu aktararak, "Altyapı imkanları itibarıyla burada düzenli hizmet vermemiz çok mümkün gözükmüyor. Bosna Hersek hükümetinden ve yerel yetkililerden bize daha uygun bir yer göstermelerini ve daha uygun şartlarda bir mülteci kampı kurmamız için yardımcı olmalarını istedik." ifadelerini kullandı.Türkiye'den 5 tırlık insanı yardım malzemesinin, Bosna Hersek'e ulaştığını anımsatan Kınık, "3 bin civarında insanı barındırabilecek kapasitemiz var. Bu insanlara daha insani şartlarda koruma sağlayabiliriz." diye konuştu.Kınık, dünya üzerinde 40 aktif savaş bulunduğunu ve mevcut durumun bunun bir sonucu olduğunu belirterek, "Her gün 25 bin insan mülteci oluyor. Silah zoruyla evini bırakmak zorunda kalıyor. 250 milyon insan, bugün doğduğu ülkenin dışına giderek bir yaşam alanı bulmaya çalışıyor. Bu insanlar suçlu değiller. Bu insanlar sadece kendilerine ve çocuklarına iyi bir gelecek arıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Kınık, sınırlardaki kötü muameleye dikkat çektiBu insanların sınırlarda dövüldüğüne, yaralandığına ve paralarına el konulduğuna dikkati çeken Kınık, "Bunlar insan haklarına ve her türlü insancıl hukuk şartlarına aykırı davranışlardır. Bunların takipçisi olacağız." dedi.Kınık, göçmenlere karşı yapılan tüm haksızlıkların cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, bu çerçevede AB'den de kendine yakışanı yapmasını ve bu davranışları engelleyecek adımlar atmasını beklediklerini söyledi.Göçmenlerin gelmeye devam edeceğini belirten Kınık, "Ya bu insanları kaynağında durduracağız ya da geçtikleri güzergahlarda bunların haklarını koruyacağız. Bu güzergahlarda onlarca insan hayatını kaybetti. Kış geliyor. Buralar bir metre kar olacak. Bu insanların korunmaya ihtiyacı var. Türk Kızılay olarak bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Avrupa ve Orta Asya Başkanı sıfatıyla Bosna Hersek'e gelen Kınık, Bihaç şehrinde Una-Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ruznic ve diğer yetkililerle de görüştü.Ruznic, toplantıda Bosna Hersek'teki göçmen krizi hakkında Kınık'a detaylı bilgiler verdiklerini belirterek Una-Sana Kantonu'ndaki krizin bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.Vucjak Kampı'nın kanton sınırları dışına taşınması gerektiğini kaydeden Ruznic, Kınık'ın ziyaretinin bölgedeki göçmen meselesinin uluslararası arenaya taşınmasına önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.Bu arada, Vucjak'ta kalan düzensiz göçmenlere Türk Kızılay tarafından kazak, battaniye, uyku tulumu, diş macunu ve havlu dağıtıldı.