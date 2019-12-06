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Türk Kızılay Bursa'dan ilk yardım eğitimi

Türk Kızılay Bursa Şubesi uzmanlarından ilkyardım eğitim alan Dr. Rüştü Burlu Yetiştirme Yurdu yönetici ve personelleri sertifikaları verildi.

06.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:06Türk Kızılay Bursa'dan ilk yardım eğitimi
Türk Şubesi uzmanlarından ilkyardım eğitim alan Dr. Rüştü Burlu Yetiştirme Yurdu yönetici ve personelleri sertifikaları verildi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, hayati önem taşıyan ilk yardım konusunda bilgilendirici ve eğitici çalışmalarını sürdürüyor. İlkyardım dersleri alan Dr. Rüştü Burlu Yetiştirme Yurdu yönetici ve personelleri, başarıyla tamamladıkları eğitim programlarının ardından düzenlenen programla sertifikalarını aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve şube yöneticilerinin iştiraki ile gerçekleşen programla kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, ilkyardım uygulamalarını doğru yapabilecek kişilerin sayısının arttırılması, ülke genelinde ilkyardım eğitim ve uygulamalarına yönelik organizasyonların arttırılması ile ölüm ve sakat kalma oranlarının ciddi şekilde azaltılabileceğini söyledi. Türk Kızılay'ın, 1960 yılından buyana verdiği ilk yardım eğitimleri ile toplumun doğru bilgi ve beceriler edinerek doğru müdahaleleri yapmalarını sağladığını belirten Gürkan, "İlk yardımcılar ordusuna katılan her ferdin varlığı çevresi için bilinçli insan demek, yeri geldiğinde 'hayat' demektir. Unutmayalım ki hayat kurtaran ya da hayatı kurtarılan hepimiz olabiliriz, bu yüzden de hepimiz ilk yardım eğitimi almalıyız" dedi. - BURSA

Kızılay, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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